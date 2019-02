Grimmen

In der Nacht zum Sonnabend wurde versucht, in die Lila-Bäcker-Filiale am Jarpenbeeker Damm in Grimmen einzubrechen. Am frühen Sonnabendmorgen stellte dies ein Lieferant fest und informierte die Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen.

Wer zwischen Freitag (22 Uhr) und Sonnabendfrüh (1.40 Uhr) etwas Auffälliges bei der Bäckereifiliale am Jarpenbeeker Damm beobachtet hat, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570).

Wie die Polizei am Montag informiert, sei der versuchte Einbruch gegen 1.40 Uhr festgestellt worden. Der oder die Täter hätten versucht, eine Tür aufzuhebeln, und verursachten dabei einen Schaden von circa 500 Euro.

akr