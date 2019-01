Grimmen

In Elmenhorst geboren, besuchte Inge Krohn (73), die heute in Grimmen wohnt, auch die Schule im Ort. In Greifswald besuchte sie die Fachschule und beendete diese mit einem Abschluss als Kindergärtnerin. In diesem Beruf arbeitete sie bis 1984. Es folgte die Tätigkeit als Referentin für Vorschulerziehung beim einstigen Rat des Kreises in Grimmen.

Nach der Wende war Inge Krohn, die einen Sohn großzog, bis 2003 als Erzieherin an der Schule für geistig mehrfach behinderte Kinder tätig. „Ich bin der Meinung, dass Menschen mit Behinderungen mehr Achtung verdienen. Sie sind immer für jede Hilfe und Unterstützung dankbar. Ich möchte diese Zeit nicht missen. Sie war ein sehr wichtiger Teil meines bisherigen Lebens“, sagt Inge Krohn zu deren Familie mittlerweile auch zwei Enkelkinder gehören. „Kreatives Gestalten und ein Garten sind für mich wichtig“, erzählt die Seniorin, die seit Jahren die Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“ leitet.

Walter Scholz