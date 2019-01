Grimmen

In Stettin (heute Szczecin) wurde Gisela Klonowski (84) geboren. In Grimmen besuchte sie auch die Adolph-Diesterweg-Oberschule. Als Großhandelskauffrau beendete die Seniorin die Lehre und arbeitete bei der Raiffeisengenossenschaft. „Wir hatten eine ganz tolle Ausbildung. Theorie und Praxis bildeten eine gute Einheit“, erzählt Gisela Klonowski, die 20 Jahre auch beim VEB-Geflügelwirtschaft in Grimmen in der Ökonomie als Fachgebietsleiter Finanzen tätig war.

„Ich bin als Kind nach Grimmen gekommen, bin hier heimisch und fühle mich sehr wohl, es hat sich doch viel getan und es muss auch weitergehen“, erzählt die Mutter von drei Kindern, die auch vier Enkel und sieben Urenkel hat. Ein besonderes Hobby hat die Seniorin nicht. Seit vielen Jahren ist Gisela Klonowski im Seniorenkreis der Katholischen Kirche St. Jakobus aktiv tätig.

Walter Scholz