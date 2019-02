Grimmen

Im thüringischen Rudolstadt wurde Andreas Edelmann geboren. Er besuchte die Polytechnische Oberschule in Erfurt und erlernte den Beruf eines Fernmeldebaumonteurs. An der Abendschule absolvierte der heute 60-Jährige das Abitur und studierte nach der Armeezeit in Ilmenau Technische und Biomedizinische Kybernetik.

1981 zog er nach Grimmen, heiratete und arbeitete von 1986 bis 1990 beim Erdölbetrieb. Der Vater einer Tochter und Opa von zwei Enkeln machte sich vor einigen Jahren selbstständig. Sein Geschäftsfeld: Planung, Montage und Vertrieb von Photovoltaik-Anlagen.

„Wir fühlen uns hier in Grimmen sehr wohl und haben einen großen Bekanntenkreis", erzählt Edelmann, der gerne zu Speedway-Veranstaltungen fährt, sogar schon mit Freunden bei Weltmeisterschaftsläufen war. Und auch mit Basteleien rund um die Elektronik befasst er sich in seiner Freizeit.

Walter Scholz