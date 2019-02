Grimmen

Wenn es um Rechnen, Reizen, Trumpfen oder das Nullspiel geht, dann wissen Experten: Es wird über das Kartenspiel Skat gesprochen. Gerlinde Niepel (69) kennt sich darin sehr gut aus. Sie liebt dieses Spiel. In Göhren geboren, besuchte sie die Schulen in Lancken-Granitz und Sellin. Sie absolvierte zuerst ein Studium zur Unterstufenlehrerin, dann ein weiteres zur Oberstufenlehrerin. „Ich war mit Leib und Seele Pädagogin“, erzählt Gerlinde Niepel.

Schon früher sei bei ihr zu Hause viel Skat gespielt worden. Schließlich landete sie bei den Skatfreunden auf der Insel Rügen. Manchmal spielt sie drei Turniere in einer Woche. In Grimmen war sie kürzlich bei einem dabei. Am 23. Februar hat sie aber beinahe Heimvorteil. Denn dann lädt sie als Organisatorin nach Gingst zu einem Sechs-Serien-Turnier. Ausgleich findet die Seniorin beim Malen. Und sie geht auch zur Musikschule.

Walter Scholz