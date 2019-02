Grimmen

Sie ist ein richtiges Original, die Grimmenerin Inge Schlaak (76). Geboren ist sie in ihrem Elternhaus in der Kirschenallee worden und hat die Polytechnische Oberschule „ Friedrich-Wilhelm Wander“ besucht.

„Vom 1. April 1960 bis zu Wende war ich als Molkereifacharbeiterin in dem Grimmener Betrieb tätig. Ist schon ein komisches Gefühl, nun an fast gleicher Stelle wieder tätig zu sein“, meint die Seniorin. Denn heute befindet sich an Stelle der Molkerei nun das Seniorendomizil „Kusana“. Einst hat Inge Schlaak sehr oft an den Volkswandertagen des Deutschen Turn- und Sportbundes teilgenommen und die Wanderer mit flotter Musik auf der Mundharmonika unterhalten. Drei dieser Instrumente hat sie, dazu auch ein Akkordeon.

Wenn es im Seniorendomizil Geburtstagskinder gibt, dann überbringt Inge Schlaak nun oft musikalische Glückwünsche und engagiert sich zudem bei vielen Veranstaltungen in der Einrichtung.

Walter Scholz