Grimmen

In Gärten im heutigen Tschechien wurde Sonja Bogan (79) geboren und dort auch eingeschult. „Ein Jahr später mussten wir, wie viele Menschen auch, die Stadt, unsere Heimat, verlassen und wir kamen hierher in den Norden. Hier wurde ich noch einmal eingeschult – in dem kleinen Ort Jager“, erzählt die heutige Seniorin. In Greifswald wurde Sonja Bogan zur Verkäuferin ausgebildet. 1963 zog sie nach Sievertshagen, absolvierte ein Studium an der Zentralschule der Pionierorganisation und wurde Pionierleiterin.

1966 zog die Familie, zu der zwei Kinder und inzwischen auch sieben Enkel und zwei Urenkel gehören, nach Grimmen. „Zwischendurch haben wir einige Jahre in Sachsen gelebt. Hier fühle ich mich jetzt sehr wohl“, sagt die Seniorin, die auch in einem Grimmener Hort tätig war. Als es der Seniorin gesundheitlich noch besser ging, war ihr der eigene Garten sehr wichtig. Heute geht sie gerne in die Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“.

