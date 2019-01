Grimmen

Einen eher seltenen Beruf erlernte Brigitte Hahn (64). In Greifswald geboren, erlernte sie in der Hansestadt am Ryck den Beruf einer Feinblechnerin. Von Reinberg, ihrem damaligen Wohnort, zog sie 1978 nach Grimmen. Dort war Brigitte Hahn einige Jahre beim Großhandel Obst, Gemüse und Speisekartoffeln (GHG) tätig.

Zwei Jahrzehnte arbeitete sie in der Küche des Seniorendomizils „Kursana“. „Die Arbeit mittendrin bei den Senioren hat mir immer großen Spaß gemacht. Es waren schöne Jahre. Jetzt werde ich das Rentnerleben so richtig genießen“, sagt die Mutter eines Sohnes.

Die Trebelstädterin greift oft und gern zu einem guten Buch, liebt besonders Belletristik und Reiselektüre. „Große Freude habe ich auch an Handarbeiten. Dabei fertige ich gern auch mal etwas für Freunde und Bekannte an“, erzählt die Seniorin.

Walter Scholz