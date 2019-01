Elmenhorst

In Bartmannshagen wurde Norbert Löffler geboren. Aufgewachsen ist der heute 57-Jährige in Vietlipp. Er besuchte einst die Polytechnische Oberschule „ Robert Koch“ in Grimmen.

Seit 1984 lebt der Vater von drei Kindern und Opa von vier Enkelkindern in Elmenhorst. Er absolvierte einst eine Ausbildung zum Servicetechniker beim Post-und Fernmeldeamt Stralsund, der heutige Telekom. Seit 1977 züchtet Norbert Löffler Brieftauben, die auch Sporttauben genannt werden. „Mein Onkel hatte immer sehr viele Tauben und wahrscheinlich habe ich von ihm den Virus geerbt. Leider konnte ich meine Kinder nicht von diesem Hobby überzeugen. Mittlerweile wohnen sie auch sehr weit weg von Elmenhorst", bedauert Norbert Löffler.

Neun seiner Brieftauben nahmen im vergangenen Jahr an elf Flügen teil. „Leider leidet die Arbeit mit den Tauben immer noch ein wenig durch meinen Beruf. Ich bin viel unterwegs, habe deshalb nur wenig Zeit für den Sport. Aber die Rente rückt näher“, sagt Löffler.

Walter Scholz