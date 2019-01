Abtshagen

Friseurin werden, das war schon ein Kindheitswunsch von Gudrun Putzier. In Schlagtow geboren, besuchte sie die Polytechnische Oberschule in Groß Kiesow. Im Anschluss daran erfüllte sie sich ihren Wunsch, absolvierte eine Ausbildung zur Friseurin.

1973 zog sie nach Abtshagen. Dort war sie bei der LPG beschäftigt – als Friseurin. 1990 wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie eröffnetet ihren eigenen Salon und eine Zweigstelle in Reinkenhagen. „Umgang mit den Menschen, ob Jung oder Alt, das machte mir immer großen Spaß. Man sagt ja immer: Willst du Neuheiten erfahren, dann gehe zum Friseur. Ein wenig Wahrheit ist ja immer dabei“, meint die 66-Jährige.

2011 ging sie in den Ruhestand. Doch Ruhe mochte sie nicht, engagiert sich deshalb in der Volkssolidarität, besonders im Handarbeitsklub. „Wir stricken, häkeln und nähen auch für die Kinderonkologie in Greifswald. Zweimal im Jahr fahren wir in die Hansestadt, wo wir immer schon herzlich erwartet werden", erzählt Gudrun Putzier.

Walter Scholz