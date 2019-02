Grimmen

Das große Schneechaos, der Jahrhundertwinter 1978/79 ist derzeit wieder in aller Munde. Denn ein zweiter Wintereinbruch kam im Februar 1979. Daran erinnert sich Herbert Degler (84) aus Grimmen noch ganz genau. Er war zu der Zeit Verkehrsmeister im Straßenbauamt. „Es war schon eine schlimme Zeit damals. Aber wir haben sie gepackt“, sagt der Senior, der in Neuwedell, in Hinterpommern, geboren wurde.

Herbert Degler besuchte gerade die 4. Klasse, als seine Familie flüchten musste. Er kam nach Behnkenhagen, danach nach Zarrendorf. Er wurde Maurer bei der Bau-Union „Küste“. 1955 wurde der heute 84-Jährige beim VEB-Kraftverkehr Fahrer, holte die 10. Klasse nach, studierte anschließend und wurde Meister im Straßenbauamt. „Mit meiner Frau war ich einige Zeit im Kursana-Domizil untergebracht. Nach ihrem Tod ging ich in eine andere Einrichtung, zog aber wieder zurück ins Kursana. Hier fühle ich mich wohl“, erzählt der Senior, der früher Kanarienvögel züchtete.

Walter Scholz