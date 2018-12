Grimmen

Es sind makabere Geschichten, die Hobby-Historiker Sven Thurow durch seine Recherchen heraus fand. Die Geschichte des jüdischen Lebens sei in Grimmen ein „heikles Thema“ – und auch 80 Jahre nach der Pogromnacht scheint das Thema der Judenverfolgung nicht vollständig aufgearbeitet zu sein. „Ich weiß nicht, warum es in unserer Stadt unmöglich ist, Stolpersteine oder ein anderes Mahnmal zum Gedenken an die ermordeten jüdischen Familien zu errichten. Fast jede, noch so kleine Stadt, hat das im Gegensatz zu uns geschafft“, sagt Thurow. Seit Jahren arbeitet er die Geschichte der Juden auf, recherchiert dafür in Archiven Jerusalems und Amerikas, fand Namen, Todesdatum und Wohnort heraus und legte sie der Stadtverwaltung vor. Genauso lange setzt er sich schon für die Errichtung einer weiteren Gedenktafel oder dem Verlegen der Stolpersteine ein. Erfolglos, obwohl seinerseits alle Voraussetzungen geschaffen wurden.

Die Linke stellte im vergangenen Sommer wiederholt einen Antrag auf Errichtung einer zweiten Gedenkstätte. Es gibt bereits eine auf dem ehemaligen jüdischen Friedhof. Doch diese liegt auf dem privaten Gelände der Helios-Klinik in der Karlstraße und ist nur während der Öffnungszeiten der Klinik begehbar. Abends, nachts und an den Wochenenden liegt der Gedenkstein hinter einem verschlossenen Tor. Anders sei das aus Gründen der Sicherheit leider nicht möglich, denn es habe in der Vergangenheit Einbrüche gegeben, bedauert Oberarzt Dr. Jan Terock. Auch er spricht sich für die Stolpersteine aus. „Auf dem jüdischen Friedhof auf unserem Gelände wurden ja nur Juden begraben, die eines natürlichen Todes starben. Die Stolpersteine ehren hingegen die Opfer des Nationalsozialismus“, sagt der Oberarzt. Der Chefarzt der Psychiatrie der Helios-Kliniken wollte eigentlich eine gut erreichbare Gedenk-Stele am Bürgersteig in der Karlstraße errichten lassen. Doch Professor Harald Freyberger verstarb plötzlich und unerwartet vor wenigen Tagen. „Wir müssen sehen, wer sich nun darum kümmert. Erst einmal ist das Projekt auf Eis gelegt“, sagt Pressesprecher Mathias Bonatz.

Die mehrheitliche Meinung der Stadtvertreter: Eine Gedenkstätte reiche aus. Eine weitere müsse mit dem Zentralrat der Juden abgesprochen werden. Sie legten die Verantwortung für das Projekt in die Hände der Helios-Klinik. „Still ruht der See“, sagt Achim Latendorf ( Die Linke) dazu. Auch er findet, dass ein zweiter Ort der Stille errichtet werden sollte. Noch lieber wären auch ihm die Stolpersteine. Der stellvertretende Bürgermeister Roland Wildgans steht dem Thema aufgeschlossen gegenüber. Er sagt aber auch, dass es aktuell kein Thema im Rathaus sei. „Ich muss sagen, lieber keine Stolpersteine, als geschändete“, sagt Wildgans.

Es gibt jedoch noch andere Wege, den Verfolgten des Zweiten Weltkrieges eine Ehre zu erweisen findet Sven Thurow: „Ich wünsche mir, dass sich die Gymnasiasten aus Grimmen mit dem Thema beschäftigen, unser bisheriges Wissen dokumentieren und vielleicht als Büchlein heraus bringen. Wenn wir auf die Stadtverwaltung warten, warten wir noch 100 Jahre. Das wäre eine sinnvolle Beschäftigung und ein Anfang.“ Bei Schulsozialarbeiterin Susanne Fandrich stößt der Vorschlag auf offene Ohren. „Wir wollten das Thema sowieso wieder aktiver behandeln. Außerdem passt es gut in unser Konzept.“ Sie will nun Kontakt mit Sven Thurow aufnehmen und gemeinsam das dunkle Kapitel des Zweiten Weltkriegs aufarbeiten.

Carolin Riemer