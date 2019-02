Grimmen

Gesund, lecker und frisch: Für Diätassistentin Sandra Schätzchen sind das drei wichtige Eigenschaften für ein gutes Essen. Die 31-Jährige gibt Kochkurse im SOS-Familienzentrum in Grimmen – für Eltern mit Babys, für Familien und in dieser Woche auch für Ferienkinder. Gestern standen Kiara und Lena (beide 9) mit ihr am Herd, bereiteten unter anderem Apfeleierkuchen zu. „Das schmeckt wirklich lecker“, fand Lena. Am Donnerstag lädt Sandra Schätzchen wieder Eltern mit Babys ein. „Und am 23. Februar findet von 10 bis 13 Uhr das Familienkochen statt“, wirbt sie.

Anmeldung: telefonisch unter 038326 / 456 71 12

Anja Krüger