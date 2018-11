Grimmen

Am Freitag, dem 19.10.2018, kam es in Grimmen an der Einmündung Bahnhofstraße/Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw Opel. Verletzt wurde bei diesem Zusammenstoß offenbar niemand. Leider unterließen es die beiden Beteiligten, die Personalien untereinander auszutauschen, weshalb die Kriminalpolizei jetzt die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen hat. Sie sucht nun Zeugen und den beteiligten Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern an jenem Freitag gegen 14.30 Uhr. Erst im Nachgang erwies sich, dass am Pkw der 40-jährigen Opel-Fahrerin ein Sachschaden entstanden war. Inwieweit auch an dem Fahrrad, einem Herren-Mountainbike, ein Schaden entstanden ist, ist bislang unklar.

Der gesuchte Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben:

– zwischen 45 und 50 Jahre

– dunkle Haare

– Vollbart

– dunkle Kleidung

– führte einen Rucksack mit sich

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Insbesondere der bislang unbekannte Radfahrer wird dringend gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen (Tel. 038326 / 570) zu melden.

Anja Krüger