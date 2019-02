Grimmen

Vom Gelände eines Autohauses in Grimmen wurde in der Nacht zum Mittwoch ein Pkw gestohlen. Der Renault Talisman (Farbe: schwarzmetallic; Wert: circa 30 000 Euro) wurde letztmalig am Dienstag (26. 2.) gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz des Geschäftes in der Straße Am Rauhen Berg gesehen. Kennzeichen waren zum Tatzeitpunkt nicht befestigt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg (Tel. 0395 / 55 82 22 24), die Internetwache der Landespolizei (www.polizei.mvnet.de) oder eine andere Polizeidienststelle zu wenden.

akr