Grimmen

Beamte des Grimmener Polizeireviers haben am Montag dafür gesorgt, dass jenen, die mit einem „einäugigen“ Fahrzeug in die neue Arbeitswoche gestartet sind, das sprichwörtliche Licht aufging. Im Rahmen der landesweiten Kampagne „Fahren. Ankommen. Leben!, bei der in diesem Monat die Beleuchtung den Schwerpunkt bildet, kontrollierten die Beamten ab 6 Uhr an drei Stellen im Bereich des Grimmener Reviers insgesamt rund 800 Fahrzeuge.

Zwölf Verwarnungen

Zwölf Verwarngelder haben die acht eingesetzten Beamten aussprechen müssen, bringt Revierleiter Dietmar Grotzky das Ergebnis der großangelegten Kontrollaktion auf den Punkt. 25 Kontrollberichte wurden gefertigt. Bedeutet: Diese Kraftfahrer müssen mit dem Fahrzeug beim Revier noch einem vorstellig werden und zeigen, dass die defekte Beleuchtung repariert wurde. Gestoppt wurden aber nicht nur Fahrzeuge mit defekter Beleuchtung, sondern auch jene, die am gestrigen Morgen die Nebelleuchten eingeschaltet hatten. „Auch wenn ich aus den Kontrollen ein positives Fazit ziehen kann, möchte ich an die Autofahrer appelieren, vor allem in der dunkleren Jahreszeit öfter mal ums Fahrzeug zu gehen, um die Beleuchtung zu kontrollieren“, sagt Grotzky.

Anja Krüger