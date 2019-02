Grimmen

Es tut sich was in der einstigen Filiale der Stadtbäckerei Kühl in der Langen Straße 45 in Grimmen. Die große Glasfront, die mehr als zwei Jahre mit Folie verhangen war, gewährt wieder einen Blick ins Geschäft und damit auf die derzeitigen Renovierungsarbeiten. Und so lässt jetzt auch die Stadtbäckerei die Katze aus dem Sack. „Wir werden diese Filiale und das Café am 15. März wieder eröffnen“, informiert Stadtbäckerei-Mitarbeiterin Bianca Kästner.

Das Bäckerhandwerk hat in der Familie Kühl Tradition – seit 1935. Die Zeiten, in denen beinahe jeder Supermarkt eine Backstation bereit hält, macht es den Meistern des alten Handwerks aber nicht leicht, am Markt zu bestehen. Ein Grund, warum sich Hendryk Kühl, Geschäftsführer des Unternehmens, im Jahr 2016 entschlossen hatte, das einstige Hauptgeschäft in der Grimmener Innenstadt zu schließen. Leicht ist das dem Unternehmer damals nicht gefallen. Schließlich ist es so etwas wie ein Grundstein für das Unternehmen in seiner jetzigen Form – als Grimmener Stadtbäckerei (siehe Info-Kasten). Um so mehr freut er sich nun auf die Wiedereröffnung. „Besonders darüber, mit der Filiale dann auch wieder im Herzen der Stadt Grimmen vertreten zu sein“, sagt er.

Nicht nur ihm dürfte die Wiedereröffnung Anlass zur Freude geben. Bianca Kästner: „Die Nachfrage von Kunden nach einer Kühl-Filiale in der Innenstadt war groß.“ Ein weiterer Grund für den Entschluss zur Eröffnung ist gewesen, dass mit den Umbauarbeiten am Netto-Markt in der Friedrichstraße eine weitere Filiale im Grimmener Stadtgebiet geschlossen worden ist. Und somit ist das Unternehmen lediglich noch im Scottie-Netto in der Heine-Straße und mit dem Kornknacker im Gewerbegebiet „Zum Rauhen Berg“ vertreten gewesen. Zu wenig nach dem Geschmack des Geschäftsführers. „Wir dürfen uns Stadtbäckerei nennen und fühlen uns selbstverständlich mit der Stadt verbunden“, sagt auch Bianca Kästner.

Bäckereihandwerk in vierter Generation Die Stadtbäckerei Kühlhat ihren Ursprung in der Langen Straße in Greifswald. Hermann Kühl, Großvater des heutigen Geschäftsführers Hendryk Kühl, hat dort 1935 die Bäckerei von seinem Onkel übernommen. Die Bäckerei hieß fortan Bäckerei & Konditorei Kühl. 1973 übernahm Wilhelm Kühl, Sohn von Hermann Kühl, den väterlichen Betrieb in Greifswald. Auch Hendryk Kühl, Sohn von Wilhelm Kühl, trat beruflich in die Fußstapfen seines Vaters. Am 20. Dezember 1990 übernahm Hendryk Kühl in Grimmen die Bäckerei in der Langen Straße 45 von Ulrich Jahnke. 1994 legten Wilhelm und Hendryk Kühl die Bäckereien in Greifswald und Grimmen zu einem Betrieb, zur Bäckerei & Konditorei Kühl GbR, zusammen. Am 16. Mai 1996 zog das Unternehmen in das Grimmener Gewerbegebiet „Zum Rauhen Berg“ und erhielt zeitgleich von der Stadt Grimmen den Titel „ Stadtbäckerei“. Der Standort wurde später um das Bistro „Kornknacker“ mit Werksverkauf erweitert. Heute gehören zur Stadtbäckerei Kühl circa 400 Mitarbeiter und rund 70 Filialen.

Moderner soll nun aber die Tradition fortgeführt werden. Und das bezieht sich auf zwei Aspekte. „Zum einen haben wir unser Erscheinungsbild – sowohl, was unsere Außenpräsenz betrifft als auch die Filiale neu, frischer, gestaltet. Unser Logo wurde überarbeitet – und auch die Außenreklame, der Schriftzug an der Fassade“, erklärt die Mitarbeiterin. Auch Felix Kühl ist Teil der Verjüngungskur. Der 31-Jährige ist der Sohn von Hendryk Kühl und tritt, genauso wie sein Vater es getan hat, in die Fußstapfen seines Vaters. Der junge Mann absolvierte seine Bäckerlehre bei der Bäckerei Steiskal in Schleswig-Holstein und zusätzlich eine Konditorenlehre beim Café Speidel in Hamburg. Auch eine Meisterausbildung hat er erfolgreich abgeschlossen und unterstützt die Mannschaft um seinen Vater in Grimmen nun seit Juni 2016.

Derzeit wird in der Filiale in der Langen Straße noch kräftig gewerkelt. „Wenn die Maler fertig sind, wird der Fußboden erneuert, dann die Theke eingebaut“, berichtet Bianca Kästner. Aber der Plan für die Eröffnung der Filiale mit gemütlicher Sitzecke und kostenfreiem WLAN steht. Am 15. März um 9 Uhr wird Hendryk Kühl die Tür gemeinsam mit Grimmens Bürgermeister Benno Rüster aufschließen und die Kunden empfangen. Geplant sind für diesen Tag eine Rabattaktion und ein buntes Rahmenprogramm mit Musik. Höhepunkt wird ganz sicher das gemeinsame Steigenlassen von Luftballons. „Jeder Luftballon hat einen Aktionsgutschein an der Schnur“, informiert Bianca Kästner.

Anja Krüger