Grimmen

Tannenbaumfeste, Adventsmusik und Theater: Das Veranstaltungsprogramm am Wochenende präsentiert sich vielseitig.

Stoltenhagen, Poggendorf und Sievertshagen: In den drei Orten finden am Wochenende Weihnachtsbaumfeste statt. In Stoltenhagen wird es erstmals ein kleines Weihnachtsdorf geben. Dort werden Glühwein, Bratwurst, Erbsensuppe, Kindermode von Ostseezwirn, Stockbrot und Honig angeboten. „Und wer besonderes Glück hat, findet unsere goldene Weihnachtsbaummütze in der Schonung und erhält seinen Baum gratis“, wirbt René Rempt, Geschäftsführer der Stoltenhäger Tannenhof GmbH. Während nach Stoltenhagen sowohl Sonnabend und Sonntag jeweils von 9 bis 16 Uhr eingeladen wird, kann in Poggendorf und Sievertshagen lediglich am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr auf die Suche nach dem schönsten Weihnachtsbaum gegangen werden. In Poggendorf werden zudem Wildprodukte zum Kauf angeboten.

Der kleine Muck - ganz groß!, so lautet der Titel des Puppentheaterstücks, das am Sonnabend um 16 Uhr im Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ gezeigt wird. Alle lachen über ihn, den Zwerg mit dem großen Turban. Auf der Suche nach dem Glück wandert er durch die weite Welt. Mit seinen Zauberpantoffeln wird er Meisterschnellläufer. Doch wie gewinnt man Freunde? Und was, wenn einem plötzlich Eselsohren wachsen? All diese Fragen beantworten am Sonnabend Josefine Schönbrodt und Jan Maria Meissner vom Theater Phoebus mit ihren großen Puppen.

Das Christgeburtsspiel wird am Sonntag um 15 Uhr in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden aufgeführt. Mit großem Eifer haben Bewohner der SOS- Dorfgemeinschaft das Stück einstudiert. Eine mittelalterliche Textvorlage bildet die Grundlage des Stücks für Jung und Alt.

Zur Premiere ihres diesjährigen Weihnachtsstücks lädt die Laientheatergruppe Comedia povre am 3. Advent um 17 Uhr in die Kapelle in Willerswalde. Einstudiert haben die Hobbyschauspieler in den vergangenen Wochen das Stück „Es begab sich aber zu der Zeit ...“. Dabei handelte es sich um die Weihnachtsgeschichte als richtiges Theaterstück.

„Wann kümmt denn nu de Wiehnachtsmann?“ heißt es am Sonntagnachmittag im Schloss Griebenow. Das plattdeutsche Weihnachtsprogramm mit heiteren Geschichten und Gedichten wird gestaltet von Hans-Peter Hahn. Musikalisch begleitet wird er von Peter Körner. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro (13 Euro ermäßigt) täglich von 10 bis 16 Uhr im Schloss oder können reserviert werden unter der Telefonnummer 038332 / 80346 oder per E-Mail an info@schloss-griebenow.de.

Traditionell lädt das Jugendblasorchester Grimmen am dritten Advent zum Adventskonzert in die Grimmener Marienkirche ein. So auch in diesem Jahr. Um 17 Uhr geht es los mit dem Titel „Wir sagen euch an den schönen Advent“. Auf dem Programm stehen traditionelle Weihnachtslieder sowie neue Kompositionen. Es wird gestaltet vom Jugendblasorchester unter der Leitung von Volkmar Doß, dem Gesangsensemble der Musikschule unter der Leitung von Regine Cornelius und dem Blockflötenensemble der Kirchgemeine St. Marien Grimmen. Die Orgel wird gespielt von Sophia Blümel. Einlass ist ab 16 Uhr. Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 5 Euro.

Anja Krüger