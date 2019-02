Grimmen

Einst sollte der Wohnblock mit den Hausnummern 7 bis 12 in der Feldstraße im Grimmener Stadtteil Südwest abgerissen werden. Im Sommer des vergangenen Jahres warf die Wohnungsgenossenschaft (WG) Grimmen, zu deren Bestand der Block gehört, aber ihre Pläne um. Der Abriss war vom Tisch. Stattdessen sollten leere Wohnungen saniert werden. Die ersten Wohnungen sind nun fertig, informieren Ramona Hess und Jörn Kujas vom Vorstand der WG. Am kommenden Mittwoch, am 20. Februar, laden die Mitarbeiter von 13 bis 16 Uhr ein, die frisch sanierten Wohnungen zu besichtigen. „Sie sind bezugsfertig und können ab sofort gemietet werden“, berichtet Jörn Kujas.

Saniert wurden in der Feldstraße 10 fünf Wohnungen. Es handelt sich um Zwei- und Zweieinhalb-Raum-Wohnungen mit einer Größe von rund 49 beziehungsweise 60 Quadratmetern – alle von Erdgeschoss bis zur zweiten Etage gelegen. Bei der Wohnungseingangstür angefangen, über Innentüren und Fußböden bis hin zu den Bädern wurden die Wohnungen komplett saniert. „In vier der Wohnungen wurde im nun gefliesten Bad eine Dusche mit niedrigem Einstieg installiert, in der fünften eine Badewanne“, berichtet Ramona Hess. Denn das Wohnungsunternehmen wollen auch zeigen, was möglich ist – auch in anderen Wohnungen ihres Bestandes.

Es ist ein Anfang, in dem einstigen Abrissblock, modernen Wohnraum zu schaffen. Denn „Im selben Block werden, je nach Bedarf, weitere Wohnungen saniert“, informiert der Vorstand. Dort würde es auch Ein- und Vier-Raum-Wohnungen geben.

Wohnungsbesichtigung in der Feldstraße 10 in Grimmen: 20. Februar, 13 bis 16 Uhr

Anja Krüger