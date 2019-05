Grimmen/Abtshagen

Zünftige Musik der Grimmener Blasmusikanten, Vorführungen der Tanzsportler aus der Trebelstadt, maritime Klänge des Shantychores „Prohner Hafengäng“, eine Modenschau, Musik der „Crazy Boys“ und zum Abschluss des Maifeiertages Stargast Franziska Wiese – das Bühnenprogramm beim Grimmener Maibaumfest war abwechslungsreich und tausende Besucher ließen sich unterhalten. Sie bummelten über das Festgelände und genossen die kulinarische Vielfalt. Wenige hundert Meter weiter hatte die Grimmener Arbeiterwohlfahrt ebenfalls zur Maifeier mit Livemusik eingeladen und auch in Abtshagen gab es erstmals einen Maibaum. Er empfängt Einheimische und Touristen an der Kirche in Abtshagen. Die Katzengruppe aus der Kita Kinderland hatten die Birke geschmückt, die die Männer aus dem Forstamt Poggendorf am Dienstagmorgen im Wald geschlagen hatten. Bürgermeister Frederic Beeskow verfolgte das Aufstellen gemeinsam mit den Mädchen und Jungen.

Zur Galerie Tausende Besucher nutzten auch 2019 wieder die vielen Möglichkeiten des Grimmener Maibaumfestes am Kulturhaus. Auch in Abtshagen gibt es in diesem Jahr erstmals einen Maibaum.

Erstmals wurde ein Maibaum in Abtshagen aufgestellt. Quelle: Carolin Riemer

Almut Jaekel