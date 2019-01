Grimmen.

Noch vor dem Mauerbau 1961 kam die Familie von Manfred Stachowiak (65) aus Großenaspe ( Schleswig Holstein) in die Region. Er besuchte in Grimmen die Friedrich-Wilhelm-Wander- Schule und erlernte später den Beruf des Facharbeiters für Gleisbautechnik. „Es war schon eine sehr interessante Tätigkeit. Wir waren für die Strecke zwischen Voigtehagen, im Süden der Stadt Stralsund, und Neubrandenburg tätig. Es ging also um die Gleise und alles was so rundherum dazu gehört, um die Sicherheit für Züge und Passagiere zu gewährleisten“, erzählt Manfred Stachowiak, der Vater von zwei Kindern ist, die ihm drei Enkel schenkten. Später war er auch in der Tierkörperverwertung tätig. „Grimmen ist ja nicht sehr groß und deshalb kennt man viele Menschen. Ich fühle mich hier sehr wohl“, meint der Senior, der gern im Internet surft um so auch immer auf dem laufenden in der heutigen Zeit zu sein.

Walter Scholz