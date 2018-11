Grimmen

Ausgelassene Stimmung in der Nacht zum Sonntag im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“. Seit vielen Jahrzehnten ist der Nachtwäscheball eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt Grimmen. Nachdem sich im vergangenen Jahr der Grimmener Carneval-Club aufgelöst hatte, stand diese sexy Party in Nachtkleidern kurzzeitig auf der Kippe. Doch der neu gegründete „Gute-Laune-Club“ sprang in die Bresche, bereitete einige witzige Programmpunkte vor und unterhielt rund 250 Besucher im Stadtkulturhaus. Bis in die frühen Morgenstunden tanzten die Trebelstädter so wahlweise im lappigen Schlafanzug oder dem sexy Negligé.

Raik Mielke