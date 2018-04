Grimmen wird wieder zur Hochburg der Skatspieler

Grimmen. Die Stadt wird Sonnabend wieder zur Hochburg der Skatfreunde, denn im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ findet das traditionelle Frühjahrsturnier stattt. „Das 47. insgesamt“, sagt Organisator Erhard Schulz. Der Grimmener ist von Anfang an dabei und bereitet mit seinem Team alles vor. In Grimmen, sagt er, gebe es eine Skat-Tradition, die weit in die DDR-Zeit zurückreicht.„Wir erwarten wieder um die 110 Spieler“, erläutert er. Diese Zahl habe sich in den vergangenen Jahren eingepegelt. Zu Hoch-Zeiten seien auch schon Mal über 300 Skatspieler angereist, erzählt er. Da musste dann jede Ecke im Kulturhaus mitgenutzt werden. Unter den Turnierteilnehmern finden sich jedes Mal auch fünf bis zehn Frauen. Im vergangenen Jahr konnte mit Sylvie Schwarzer aus Prerow sogar eine Turnierteilnehmerin den Pokal und 500 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen.Gespielt wird in drei Serien. Die erste Runde wird noch nach dem Zufallsverfahren gesetzt. Wer danach an Tisch eins sitzt, entscheiden dann immer die Platzierungen in der Vorrunde.

