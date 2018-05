Grimmen

Dutzende Menschen zog es am Herrentag auch ins Golfhotel nach Kaschow. Hier war zu einem Frühschoppen eingeladen worden. Die Grimmener Blasmusik sorgte für gute Stimmung. Nur ein paar Kilometer weiter, in der „Schnitzelstube“ in Grimmen waren es die Zarrentiner Feuerwehrleute, die ebenfalls mit fröhlichen Weisen aufwarteten.

Amler Reinhard