Grimmener Tafel versorgt über 1000 Menschen

Grimmen. „1600 Menschen sind bei der Grimmener Tafel gelistet“, erklärt Tafelchefin, Susanne Taraschinski. 1200 bis 1300 davon würden regelmäßig kommen. „Wir sind ein gutes Team“, lobt sie ihre Mannschaft, bei der allerdings eines auffällt: Es fehlen junge Leute. „Wir suchen händeringend Helfer“, bekräftigt die Leiterin. „Eigentlich für alles“, fügt sie hinzu. „Als Fahrer für unsere zwei Transporter, ebenso wie für die Ausgabe hier am Heidebrinker Weg. Und wenn jemand sagt, dass er gern kocht, kann er ebenfalls kommen“, ergänzt die Chefin. Denn in der kleinen Küche im Tafelgebäude wird an den Ausgabetagen auch ein warmes Mittagessen zubereitet. Für zwei Euro. „Die wenigen der hier vorhandenen Plätze sind dann immer schnell belegt.“ Alle, die bei der Tafel tätig sind, arbeiten im Ehrenamt. Ohne Geld zu bekommen.Von jedem Tafelnutzer müssen die Mitarbeiter die Personalien aufnehmen. Zuvor muss er seine Bedürftigkeit nachweisen. „Das geschieht entweder über den Hartz IV-, den Wohngeld- oder den Grundsicherungsbescheid“, erklärt Susanne Taraschinski. Wer einen Tafelausweis besitzt, darf einmal die Woche Lebensmittel abholen. Welche, das hängt immer davon ab, was geliefert wird. In Grimmen spenden übrigens sämtliche Supermärkte. „Zum Glück“, meint Susanne Taraschinski. „Denn bei uns hat bislang auch der letzte in der Schlange immer noch etwas abbekommen.“Bei den gelieferten Waren , handelt es sich in aller Regel um Lebensmittel, bei denen das Haltbarkeitsdatum ein wenig überschritten ist.

