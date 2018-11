Grimmen

Hans-Jürgen Korn (78) wurde in Jarmen geboren. 1963 zog er nach Grimmen um. Spricht man über seine berufliche Entwicklung, so gibt er gleich mehrere Fachgebiete an: Bohrfacharbeiter, Sondenreparatur, Test-und Förderung. Damit ist schon gesagt, dass Hans-Jürgen Korn beim VEB-Erdöl-Erdgas arbeitete - 30 Jahre davon in der Ost-Slowakei. Fünf Jahre war Korn auch Kraftfahrer im Gesundheitswesen. „Es hat mir großen Spaß gemacht“, meint der Senior. Er beförderte alte Leute und schwerstbehinderte Kinder nach Griebenow. Zwei Kinder, drei Enkel und ein Urenkel gehören zu seiner Familie. Gern besucht er seine Tochter in Köln und unternimmt mit seiner Partnerin Radtouren. „Grimmen ist eine kleine, saubere Stadt in der wir uns sehr wohl fühlen. Wir mögen vor allem, dass es immer wieder niveauvolle Veranstaltungen gibt“, sagt Hans-Jürgen Korn.

Walter Scholz