Grimmen

Was für ein Geschnatter – stolz und lautstark präsentierten sich gestern Pommerngänse als die Tiere der Mela 2018 am Grimmener Kultur- und Ausstellungszentrum der Kleintierzüchter. Denn dort fand die offizielle Pressekonferenz zur 28. Mecklenburgischen Landwirtschaftsausstellung (Mela) statt, die in vier Wochen in Mühlengeez startet.

Zur Galerie Pommerngänse schnattern am Ausstellungszentrum in der Trebelstadt bei der Informationsveranstaltung zum Mela-Start in vier Wochen.

Pommerngänse sind Tier der Mela 2018

Präsentiert wurden die Gänse von deren Züchtern aus Anklam, Harald Michelson und Rainer Wölk, die dem Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) und dem Präsidenten des Bauernverbandes MV, Detlef Kurreck, auch gleich mal zwei der Zuchttiere in die Arme legten. „Diese Gänse imponieren ungemein“, sagte Backhaus. Sie würden auch schon mal den Wachhund auf dem Hof ersetzen. „Und sie schmecken hervorragend“, machte der Landwirtschaftsminister auf die sehr gute Fleischqualität aufmerksam, der auch selbst diese Tiere bereits hielt. Seine ganz persönlichen Erfahrungen mit Pommerngänsen hat Kurreck schon als kleiner Junge gemacht. „Sozusagen auf Augenhöhe. Damals konnte ich aber noch schneller laufen als der Ganter, der mich durchs Dorf verfolgte“, erinnert er sich.

1014 Aussteller werden erwartet

17 Volieren der Pommerngans wird es bei der diesjährigen Landwirtschaftsausstellung in Mühlengeez geben, informierte der Vorsitzende des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter MV, Steffen Kraus, gestern in Grimmen. Vertreten sein werden dann alle drei Farbenschläge dieser Rasse von reinweiß bis grau. Präsentiert werden sie von zehn Züchtern aus MV. Insgesamt würden etwa 75 Rassegefügelzüchter cirka 300 Tiere vorstellen. 1014 Aussteller insgesamt, davon 314 Tieraussteller, hatten sich bis gestern für die Mela angemeldet, ergänzte Christin Mondesi, Geschäftsführerin des Messe- und Ausstellungszentrums Mühlengeez.

Grimmener richten Pressekonferenz aus

„Die Ausgestaltung der jeweiligen Pressekonferenz zur aktuellen Mela obliegt dem Landesverband, der das „Tier der Mela“ stellt – 2018 sind das also die Geflügelzüchter. Deren Obmann für Öffentlichkeitsarbeit und damit auch der diesjährige Ausstellungsleiter für das Geflügel ist der Grimmener Leon Pfister. „Um diese Informationsveranstaltung zu präsentieren, ist unser Vereinshaus optimal“, begründete Robin Kagels, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins „1877 Trebeltal“ Grimmen, die Wahl für die Trebelstadt. „Wir sind sehr gern hier in Grimmen, bei einem Verein, der bereits seit mehr als 140 Jahren existiert“, sagte Backhaus, der von den vielen Modernisierungen im Vereinshaus positiv angetan ist.

Geflügelzuchtverein der Trebelstadt wächst

Knapp 70 Mitglieder, zehn davon Jungzüchter, zählt der Grimmener Verein. „Und wir wachsen weiter“, informierte Leon Pfister. Der 18-Jährige ist überzeugt davon, dass die positive Resonanz auch damit zusammenhängt, dass er und auch der Vorsitzende mit 28 Jahren außergewöhnlich jung für dieses Hobby sind. „Wir zeigen, dass Rassegeflügelzucht cool sein kann“, sagte Kagels. Nachwuchsprobleme seien oft Probleme der Eigendarstellung“, meint Pfister. Positiv komme auch die Internetpräsenz der Grimmener Geflügelzüchter an, und dass sie im Verein stets Ansprechpartner finden würden. Pfister: „Im besten Fall können wir Geflügelhalter jeden Alters davon überzeugen, dass es besser ist, schöne Rassehühner zu kaufen als Legehybriden.“Natürlich dürfen die Mela-Pommerngänse auch in der Deko im Vereinshaus nicht fehlen: Während des Jugendlagers des Landesverbandes, das in der vergangenen Woche in Grimmen stattfand, bastelten die Kinder und Jugendlichen, goldene Pappgänse. „Denn die Goldene Gans“ aus dem Märchen muss eine Pommerngans gewesen sein“, ist Robin Kagels überzeugt. Deshalb werden die Jungzüchter Miniaturexemplare der goldenen Pommerngänse aus Grimmen bei der Mela präsentieren.

Almut Jaekel