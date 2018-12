Grimmen

In Greifswald geboren und in Grimmen aufgewachsen ist Birgit Görß (54). Sie besuchte die Polytechnische Oberschule Dr. Theodor Neubauer, und an der Ernst -Moritz Arndt Universität Greifswald erwarb sie die Befähigung als Wirtschaftskauffrau. Zwei Kinder und ein Enkel gehören zu ihrer Familie. 25 Jahre, seit der Eröffnung des Supermarktes, ist sie nun schon beim heutigen Rewe (bis Frühjahr 2018 Sky) am Jarpenbeker Damm tätig. Birgit Görß begann 1992 als Kassiererin im dortigen Markt und wurde bereits sechs Monate später zur Kassenaufsicht ernannt. „Schon zu DDR-Zeiten wollte ich gerne nach Greifswald ziehen, bekam aber leider keine Einzugsgenehmigung“, erzählt sie. Das sei damals nicht so einfach gewesen – Vorrang hätten KKW-Nord- und Nachrichtenelektronik-Mitarbeiter gehabt. „Heute fühlen wir uns aber auch in Grimmen sehr wohl", sagt Birgit Görß, die zur Entspannung gerne schmökert. Ob Horror- oder Liebesroman ist ihr egal, Hauptsache es ist ein gutes Buch.

Walter Scholz