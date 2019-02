Grimmen

Mit 119 Einsätzen sprach Wehrführer Olaf Clasen 2017 bereits von einem Mammutprogramm für die ehrenamtlichen Retter der Stadt. Doch der Hitze-Sommer 2018, Schneemassen zu Ostern und Stark-Regen nach der Trockenperiode ließen den Floriansjüngern der Stadt auch 2018 keine Zeit zum Durchatmen. Insgesamt waren die 47 aktiven Mitglieder in den zurückliegenden zwölf Monaten 150 Mal gefordert. „Ich ziehe meinen Hut vor dieser Leistung. Es sind ja nicht nur die Vielzahl an Einsätzen. Sie absolvieren viele Ausbildungsstunden, damit sie bestens für den Ernstfall präpariert sind. Die Stadtvertreter sind unglaublich dankbar und stolz“, sagt Brigitte Bathke ( CDU) , stellvertretende Präsidentin der Stadt Grimmen.

Wetterkapriolen sorgten für Einsätze im Minutentakt

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung gab Wehrführer Olaf Clasen einen detaillierten Einblick in die Einsatz-Szenarien des vergangenen Jahres. „Wir hatten zu jeder Jahreszeit eine Vielzahl an wetterbedingten Einsätzen“, sagt der erfahrene Feuerwehrmann und beschreibt: „An erster Stelle stehen hierbei die Brände im Sommer. Durch die enorme Trockenheit waren wir eine Zeit lang fast täglich mehrfach gefordert und mussten auch mehrere Einsätze parallel fahren.“ Insgesamt wurden die Retter der Stadt zu 58 Bränden gerufen. „Hierbei handelte es sich elf Mal um einen Kleinbrand, in vier Fällen mussten wir einen Mittelbrand löschen und 14 Großbrände verlangten uns alles ab“, zählt Grimmens Wehrführer auf. Hinzu kamen acht blinde Alarme, bei denen es nicht brannte. In vier Fällen war das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehrleute gelöscht. „Auch in diesem Jahr sind wir 17 Mal ausgerückt, weil eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Ein Brand bestätigte sich in keinem dieser Fälle, aber trotzdem sind diese Anlagen sehr wichtig“, betont Clasen.

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen ehrte Olaf Clasen Kamerad Frank Clasen mit der Ehrenadel in Gold des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Raik Mielke

Roland Wildgans : „Wir sind sehr dankbar!“

„Wir bedanken uns bei euch und vor allem auch bei euren Familien für den großen Einsatz. Wir als Stadt Grimmen werden, auch in Zeiten eines sehr eingeschränkten Haushaltes, euch wo es geht unterstützen. Ihr werdet auf ganz unterschiedliche Weise gefordert und müsst hierfür gut ausgestattet sein“, sagt Stadtrat Roland Wildgans. In Sachen „technische Hilfeleistungen“ wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen insgesamt 94 Mal gerufen. In neun Fällen waren es Verkehrsunfälle mit zum Teil schwer verletzten und toten Personen. „Im Jahr 2018 konnten wir in sieben Fällen den Leuten nicht mehr helfen. Drei Opfer forderten Verkehrsunfälle, vier weitere verstorbene Personen fanden wir hinter verschlossenen Türen“, informiert Olaf Clasen. Diese medizinischen Notfälle, in denen die Einsatzkräfte mit Spezialwerkzeug Türen öffnen müssen, nehmen inzwischen einen festen Platz im Einsatz-Kalender ein. So wurden die Retter der Stadt diesbezüglich elf Mal alarmiert. Sturm und Schnee waren zwei weitere wichtige Faktoren. „Hierbei sind wird auf 23 Einsätze gekommen“, erklärt der Wehrführer.

Beförderungen und Auszeichnungen Beförderungen Feuerwehrmann: Christian Koch Oberfeuerwehrmann: Danny Keil und Torsten Kaune Oberfeuerwehrfrau: Susanne Dürkopp Hauptfeuerwehrfrau: Nicole Hoffmann Hauptfeuerwehrmann: Christian Clasen, Christian Herzig und Maik Zamzau Oberlöschmeister: Enrico Wilcke Hauptlöschmeister: Martin Pollex Auszeichnungen 10 Jahre: Robin Pollex 20 Jahre: Thomas Kästner Ehrenadel des Landesfeuerwehrverbandes in: Silber: Christian Clasen, Christian Herzig, Nico Schwietzer, Michael Becker und Nicole Hoffmann Gold: Frank Clasen

31 Menschen konnten gerettet werden

Mit den neun Fahrzeugen waren die Feuerwehrleute 2018 insgesamt 16 435 Kilometer unterwegs. Im Rahmen von 15 angebotenen Ausbildungen bildeten sich die Ehrenamtlichen insgesamt 60 Stunden weiter. 31 Menschen brauchten erkrankt, verletzt oder schwer verletzt die Hilfe der Einsatzkräfte. Sieben Mal konnten Leute nur noch tot geborgen werden. Der Sonntag war mit 33 Alarmierung der intensivste Tag, am Mittwoch waren die Retter mit 13 Einsätzen am wenigsten gefordert. Der längste Einsatz dauerte über 30 Stunden. In Jessin brannte im Sommer eine Stall-Anlage mit Photovoltaik. Die Jugendfeuerwehr der Stadt wurde in den verschiedensten Wettkämpfen die Fünftbeste des gesamtes Landkreises. In Vorpommern-Rügen gibt es 79 Jugendwehren. Aus 13 Jungen und zwei Mädchen besteht die Abteilung der Retter von Morgen. 116 Leute schauten sich zudem das moderne Gerätehaus und die Technik der Grimmener Feuerwehr an.

Raik Mielke