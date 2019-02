Groß Bisdorf

8000 Euro Schaden: Das ist das Resultat eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 109 zwischen der Autobahnanschlussstelle Süderholz und Griebenow. Personen sind nicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag informierte, waren ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei Süderholz und ein Transporter der Marke Mercedes auf der L 109 aus Richtung Autobahnanschlussstelle in Richtung Griebenow unterwegs gewesen. Das Fahrzeug der Autobahnmeisterei, ebenfalls ein Transporter der Marke Mercedes, beabsichtigte dann, auf das Betriebsgelände der Autobahnmeisterei nach rechts abzubiegen, zeigte dies auch per gesetzten Blinker an. Das übersah wohl aber der 31-jährige Fahrer des dahinter fahrenden Fahrzeugs und fuhr auf.

