Grimmen

Bekannt wurde Gudrun Rech (62) den Grimmenern vor allem als Stadtführerin. In Bretwisch geboren besuchte sie die Polytechnische Oberschule in Rakow und dann die POS Friedrich-Wilhelm-Wander in Grimmen. In Grimmen erlernte sie den Beruf eines Betriebs-und Verkehrseisenbahners, arbeitete auf dem Bahnhof Stralsund in der Abteilung Güterverkehr. Heute ist Gudrun Rech stundenweise in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität „Gemeinsam statt einsam“ tätig. Wie bereits gesagt, ist sie bekannt aus Stadtführerin und dies schon seit dem Jahre 2001. „Gerne schlüpfe ich dann in verschiedene Rollen, die zum jeweiligen Thema beim Rundgang durch Grimmen passen. So als Blumenfrau, Nachtwächterin, Hexe oder auch ohne Kostüm", erzählt Gudrun Rech, Mutter eines Sohnes. Gerne führt sie Schulklassen oder Vereine durch die Stadt. „Es macht mir großen Spaß und das Interesse ist , auch bei ausländischen Gästen, die ich schon aus Österreich, der Schweiz oder Schweden begrüssen konnte, sehr groß“, sagt Gudrun Rech.

Walter Scholz