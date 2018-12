Grimmen

Sehr genau schaut sich Günter Horn die Taube, einen Stargarder Zitterhals, an – von Nahem, von Weitem, von der einen und der anderen Seite, von Kopf bis zu den Krallen. Der 80-jährige Grimmener ist Preisrichter, bewertet mit acht weiteren die rund 760 gefiederten Tiere im Kultur- und Ausstellungszentrum in Grimmen. „Für mich ist es die letzte Rassegeflügelausstellung, bei der ich als Preisrichter vertreten bin“, erzählt er.

1974 hat Günter Horn seine dreijährige Preisrichterausbildung abgeschlossen. Viele sehr schöne, manchmal auch nicht so schöne Tiere seien ihm in den zahlreichen Jahrzehnten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweden und Dänemark untergekommen. Dieser Stargarder Zitterhals gehöre zur ersten Kategorie. „Ein vorzüglich“, schätzt er ein. Bedeutet: Diese Taube gibt einen überragenden Gesamteindruck ab, stellt das Bestmögliche des züchterisch Erreichbaren dar. Es ist die höchste Bewertung, die ein Tier erreichen kann.

Insgesamt 20 Tiere haben dieses Prädikat bei der diesjährigen Grimmener Rassegeflügelausstellung, die 33. „ Trebeltal“ Rassetaubenausstellung und 51. Rassegeflügelausstellung des Vereins „1877 Trebeltal“ vereinte, erhalten. Für den jeweiligen Züchter natürlich ein großer Erfolg, zeugt es doch von einem guten Händchen bei der Zucht.

Günter Horn gibt das Richten mit Wehmut auf, wie er sagt. Selbst züchten, das will er aber weiter. „Die Rassegeflügelzucht ist ein Hobby, mit dem man alt werden kann“, sagt er und lacht. Er sei schließlich das lebende Beispiel dafür. 1951 hat er mit dem Züchten von Gelben Schautauben begonnen. Bis heute ist er dabei geblieben – sowohl bei der Zucht als auch bei der Rasse. Vier Jahre später, also 1955, ist Günter Horn in den Verein „1877 Trebeltal“ eingetreten.

Für jene, die die Zucht von Rassegeflügel ebenfalls in Erwägung ziehen, hat er ein paar Tipps. „Viel Fachliteratur lesen und sich vor allem viel mit alten Züchtern unterhalten“, sagt er. Ruhe bewahren und geduldig sein, dann stelle sich auch der Erfolg ein, meint er. Nicht zu vergessen: „Bei allen Bemühungen ist aber auch jeder Züchter auf ein Quäntchen Glück angewiesen.“

Dieses hat er wohl gehabt in den zurückliegenden Zuchtjahren. Denn auch eine seiner Deutschen Schautauben hat von einem seiner Preisrichterkollegen ein „Vorzüglich“ erhalten und ihm damit ein Preisgeld gesichert. Einen Ehrenpreis hat auch der Stargarder Zitterhals erhalten, den er so genau unter die Lupe genommen hat. Die Taube stammt aus dem Schlag von Robin Kagels, der Vorsitzender des Vereins „1877 Trebeltal“ ist. Er blickt auf eine sehr erfolgreiche dreitägige Ausstellung in Grimmen zurück. „Wir haben eine überwältigende Besucherzahl gehabt“, sagt der junge Mann. Rund 500 Gäste hätten sich die Tauben, Hühner und Gänse angesehen. „Und viele haben auch Tiere gekauft“, erzählt er. Zufrieden sei er auch damit, wie die Tiere der Züchter des Grimmener Vereins abgeschnitten haben. „Sieben Tiere unserer Züchter haben ein 'Vorzüglich' erhalten, elf ein 'Hervorragend'“ berichtet er. Zudem hätten acht Züchter aus der Region in der der diesjährigen Regionalmeisterschaft des Regionalverbandes der Rassegeflügelzüchter Nordvorpommern gewonnen. Darunter sind Dieter Urgast (Cauchois), Robin Kagels (Stargarder Zitterhälse), Antje Hinz (Chabo) sowie Astrid Bahls (Zwergseidenhühner mit Bart und Chabo).

Dieter Urgast zum Ehrenmitglied ernannt Seit Anfang der 70er Jahre ist der Tauben-Züchter Dieter Urgast Mitglied im Rassegeflügelzuchtverein „1877 Trebeltal“ Grimmen. Nun wurde er für seine jahrzehntelange Arbeit im Verein, im Vereinsvorstand und als Züchter zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Cauchois, eine aus Frankreich stammende Taubenrasse, züchtet der Grimmener sehr erfolgreich. Bei der diesjährigen Rassegeflügelausstellung bekam eine seiner sieben ausgestellten Tiere das Prädikat „vorzüglich“ und damit die höchst mögliche Bewertung. Insgesamt 20 der rund 760 Tiere ausgestellten Tiere wurden mit „vorzüglich“ bewertet, sieben davon stammen von Züchtern des Verein „1877 Trebeltal“. Das Prädikat „hervorragend“ bekamen 36 Tiere. Elf davon stammen von Züchtern des Grimmener Verein. Die Pokale des Landeswirtschaftsministers Harry Glawe gingen an die „1877 Trebeltal“-Züchter Antje Hinz (Chabos) und Dieter Urgast (Cauchois). Die Pokale des Grimmener Bürgermeisters Benno Rüster wurden vergeben an die Eberhard Schröder (Zwerg-Wyandotten) und Robin Kagels (Stargarder Zitterhälse) vom Verein „1877 Trebeltal“. Den Jungzüchterpreis des Landeswirtschaftsministers erhielt Oskar Schröter aus Vilmnitz.

Anja Krüger