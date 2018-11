Grimmen

Am 12. Dezember kommt Opernsänger, Moderator und Schriftsteller Gunther Emmerlich für ein Konzert mit dem Projektchor der evangelischen Kirche nach Grimmen. Die OSTSEE-ZEITUNG unterhielt sich mit ihm über seine schönsten Erinnerungen an Weihnachten, Whisky und überlegte gemeinsam mit dem 74-Jährigen, wie Chöre wieder mehr Nachwuchs gewinnen könnten.

Sehr geehrter Herr Emmerlich, wobei störe ich Sie denn gerade?

Emmerlich: Sie stören nicht. Ich bin gerade in Mainz und probe für die Uraufführung eines Musicals, in dem das Leben von Johannes Gutenberg erzählt wird. Der Mann, der den Buchdruck erfand, und irgendwie auch ihren Job erst möglich machte.

Da haben Sie natürlich recht. Sie spielen in dem Musical Anfang Januar die Hauptrolle und geben trotzdem etliche Adventskonzerte, unter anderem in Grimmen. Ist die Weihnachtszeit eine besonders anstrengende Zeit für Sie?

Emmerlich: Nein, ich bin doch kein Adventssänger. Der Dezember unterscheidet sich nicht zu den Monaten Mai oder März oder Juni. Die Konzerte sind nur etwas spezieller. Vorher habe ich aber noch viel zu tun: Ich moderiere, meine Weihnachtssendung im MDR, Ende November wird die aufgezeichnet. Dann bin ich auf das Riverboot als Talkgast eingeladen und in einer anderen Sendung, ich glaub, im ZDF, singe ich ein Duett mit Stefanie Hertel. Ich bin dann mit meinen Weihnachtskonzerten im Münsterland, im Raum Koblenz und in Thüringen unterwegs –und komme gern auch nach Mecklenburg-Vorpommern und nach Grimmen. Aber ich würde mich nie beschweren, dass ich so viel arbeite. Es ist ein selbst gewähltes Schicksal und besser, als auf der Couch vorm Fernseher zu sitzen.

Sie waren schön öfter in Grimmen. Mögen Sie das kleine beschauliche Städtchen?

Emmerlich: Ich müsste jetzt wirklich schwindeln, wenn ich sagen würde, dass ich Grimmen gut kenne. Aber ich komme in diesem Jahr rechtzeitig an, damit wir noch einmal für das Konzert proben können. Vielleicht sehe ich dann mehr von der Stadt.

Ist es etwas Besonderes, wenn Sie zusammen mit Laien singen?

Emmerlich: Im Advent ist das eine gängige Praxis. Ich mag das sehr, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns aufeinander freuen. Eine Probe reicht dann auch aus, das traue ich dem Chor in Grimmen zu. Und sie trauen es mir ja auch zu. Außerdem bringe ich meinen ausgezeichneten Pianisten und Organisten Mathias Suschke, meinen Trompeter Johann Plietsch und Sabina Herzog am Cello mit. Es wird schön.

Haben Sie eine Idee, wie man mehr Menschen für das Singen im Chor gewinnen könnte? Es fehlt ja überall der Nachwuchs.

Emmerlich: Hm. Vielleicht sollte man die Bevölkerung wissen lassen, dass singen klug macht. Das habe ich mal irgendwo gehört. Außerdem ist es eine Bereicherung im Leben. Man sollte es wenigstens versuchen und wenn es keinen Spaß macht, kann man es ja wieder sein lassen. Ich habe selbst im Schulchor angefangen zu singen. Meine Stimme ragte heraus und so begann alles.

Stimmt es, was die Bild-Zeitung schreibt? Sie reisen immer in ihrem Benz zu den Konzerten an und legen jährlich 80 000 Kilometer zurück?

Emmerlich (lacht): Ach nein, so ein Unsinn. Ich fahre lieber Zug, als dass ich fliege. In der Bahn kann man Texte lernen oder sich Gedanken über ein neues Buch machen. Zurzeit schreibe ich an meinem vierten Buch. Ich habe mir noch nie so lange Autofahrten zugemutet und das sollte man auch seinem Publikum nicht zumuten – ein gestresster Sänger ist nicht gut. Auch nach Grimmen werde ich gefahren.

Passen Sie bloß auf. Es gibt viel Wild in unseren Wäldern.

Oh, vielen Dank für den lieben Rat. Ich werde das meinem Fahrer ausrichten. Da hätte ich, der aus Dresden kommt, gar nicht dran gedacht.

Bleiben Sie dann über Nacht in Grimmen?

Emmerlich: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Wir kommen von irgendwo und fahren danach wieder irgendwo hin. (lacht) Sie haben aber ein ganz tolles Hotel in Marlow. Die Bedienung und die Whisky-Karte sind mir noch ein dreiviertel Jahr später in Erinnerung geblieben. Ich gebe zu, dass wir auch ein bisschen genascht haben.

Ansonsten lieben Sie ja Ahrenshoop sehr.

Was Sie alles wissen. Das stimmt. Ich verbringe gern meine Urlaube dort und werde auch zwischen Weihnachten und Silvester wieder dort sein.

Was erwartet die Grimmener Besucher denn alles bei dem Konzert?

Emmerlich: Oh, ich werde ihnen Freude auf Weihnachten machen und auch Geschichten erzählen. Von Ringelnatz und Wilhelm Busch beispielsweise –aber auch eigene, ganz persönliche Erlebnisse.

Was ist denn Ihre schönste Erinnerung an Weihnachten?

Emmerlich: Zunächst werde ich, warum auch immer selbst oft als Weihnachtsmann eingesetzt, das waren oft fröhliche Erlebnisse. Aber ich erinnere mich, dass ich als Kind, ich bin in Eisenberg aufgewachsen, mit meinen Eltern aus der Kirche kam. Und dann kamen wir auf das wunderbare Rathaus aus der Renaissance-Zeit zu und die Turmbläser spielten ein Konzert. Und genau in dem Moment begann es zu schneien. Es wird Unsinn sein, aber ich habe das Gefühl, in meiner Kindheit lag an Weihnachten immer Schnee.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Mittwoch, 12. Dezember um 19.30 Uhr, in der Marienkirche Grimmen.

Carolin Riemer