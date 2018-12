Grimmen

Mehr als 400 Besucher hatten sich am Mittwochabend trotz Regen und Kälte auf den Weg in die Grimmener Marienkirche gemacht. Ein festliches Konzert mit Gunther Emmerlich und seinem Ensemble sowie dem Projektchor der Grimmener Mariengemeinde erwartete die Gäste. „Die ersten waren schon um 18 Uhr hier vor Ort, obwohl das Konzert erst um 19.30 Uhr losging“, berichtete Pastor Wolfgang Schmidt, der sich über seine gut gefüllte Kirche sichtlich freute. Die besten Plätze waren begehrt, denn die meisten der Konzertgäste kannten den Opernsänger und Entertainer aus dem Fernsehen und fast vergessenen Tagen. Und so erfüllte die Kirche auch eine gewisse Anspannung und freudige Erwartung bis alle Beteiligten „Tochter Zions“ Hosianna den Raum erfüllte und sofort auf den Advent einstimmte. Zum Emmerlich-Ensemble gehörten die Sopranistin Jeanne Pascale Schulze, Johann Plietzsch mit der Trompete, Sabine Herzog am Violoncello und Matthias Suschke am Klavier. Doch nicht nur die Profis um Bass Emmerlich, sondern auch die Mitglieder des Projektchores mit der Grimmener Kantorin Sophias Blümel, zeigten ihr durchaus beachtliches gesangliches Können – gemeinsam mit dem prominenten Gast, aber abschnittsweise auch allein. Moderiert wurden die einzelnen Teile des Programms durch Emmerlich, der in Gedichten, Episoden und Geschichten immer wieder Besinnliches, Nachdenkliches, aber auch Humorvolles zum Besten gab. So erzählte er von einer Rollerfahrt des Jesuskindes aus dem Hamburger Michel gemeinsam mit einem vielleicht fünfjährigen Jungen an Heiligabend, aber auch von persönlichen Erlebnissen während eines Reha-Aufenthaltes an der Ostsee vor vier Jahren nach seiner zweiten Herz-OP. Mehr davon gibt es aus seinen drei Bücher zu erfahren, die er für die Besucher nach dem Konzert signierte.

Almut Jaekel