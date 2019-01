Groß Lehmhagen

Aus Quellen geht hervor, dass das Rittergut um 1892 den Barnewitz`schen Erben gehörte. In dieser Zeit ist auch das Gutshaus entstanden, welches bis heute alles überragend direkt am Ortseingang aus Richtung Grimmen kommend steht. Der Prachtbau entstand durch den Umbau eines älteren Gebäudes, welches sich bereits Jahrzehnte zuvor an dieser Stelle befand. Seit mindestens 1905 gehörte dem Ziegeleibesitzer Karl Leitner aus Grimmen das Gut, ehe 1928 dessen Witwe Agnes Leitner den Gutsbesitz führte. Einige Jahre später und bis zur Enteignung im Jahre 1945 führte noch Johannes Lüttmann den Gutsbetrieb. Seit 1945 war es ein Heim für psychisch kranke Menschen und ab 1957 als Alten- und Pflegeheim genutzt. Am 1. Oktober 1958 wurde es offiziell zum Krankenhaus für Psychiatrie.

Raik Mielke