Bützow

Die Gefühlslage der beiden Trainer des HSV Grimmen, Manuel Abe und Lars Kibscholl, wechselte am Sonntag im Spiel beim TSV Bützow immer wieder von pure Freude zu Frust, Wutausbrüche und beruhigenden Worten. Grund war das Hin und Her im spannungsgeladen MV-Liga-Duell: Schneller Rückstand, hohe Führung und dann ein bis zum Schluss enges Match, das der HSV mit 33:29 für sich entscheiden konnte. Damit verbuchten die Handballer von der Trebel zwei wichtige Punkte, um dem Abstiegssog zu entkommen. Der Blick kann vorerst nach oben gerichtet werden.

„Wir haben vorher versucht, den Druck rauszunehmen. Doch jeder kann die Tabelle lesen. Somit war jedem die Situation bewusst. Mit einer Niederlage wären wir noch tiefer unten reingerutscht“, beschrieb Abe die Ausgangslage vor dem Aufeinandertreffen des Ligasiebten beim -zehnten. „Bemerkenswert daher der coole Auftritt der Jungs am Sonntag, vor allem im Angriff. Man hat nach Abpfiff gemerkt: Da ist eine Riesenlast von den Schultern gefallen“, so Abe weiter.

Dabei standen die Vorzeichen wieder einmal gar nicht gut: Mit Martin Pollex und Lucas Kladek-Markau fehlten die besten HSV-Schützen und somit die komplette rechte Flügelzange. Hinzu kam der kurzfristige Ausfall von Ersatz-Keeper Torhüter Max Granholm. Dagegen reichte der Platz auf der Bank der Gastgeber nicht aus. Bützows Kreisläufer Danny Pahl machte dem HSV in der ersten Halbzeit mächtig Probleme und traf nach Belieben oder holte etliche Strafwürfe heraus. So lag der HSV in der Anfangsphase mit 0:2 und 2:4 zurück. „Ich habe mir da ganz schöne Sorgen gemacht. Wir waren gar nicht präsent in der Deckung. Es fehlte irgendwie die Grundspannung, um die Sachen vernünftig zu verteidigen. Und dann haben wir eben gegen den Kreisläufer schlecht gearbeitet“, haderte Abe.

Nach zehn Minuten legten die Gäste dann los: Durch frühes Stören der Bützower Angriffsaktion drehte der HSV einen 5:6-Rückstand in eine 13:7-Führung (20.). Grimmen war eiskalt und bestrafte jeden Fehler und das schlechte Rückzugsverhalten des TSV gnadenlos. „Das ist doch unser Spiel – über die erste und zweite Welle die schnellen und einfachen Tore erzielen! Handball kann da so leicht sein“, freute sich Kibscholl über diese Phase. Doch wie bereits im Hinspiel schaffte es Grimmen nicht, diesen komfortablen Vorsprung zu halten. Der Gastgeber verkürzte zur Pause auf 16:17.

So blieb es nach dem Seitenwechsel spannend, weil sich der HSV nicht mehr absetzen konnte. Bützow blieb dran, glich in der 39. Minute aus (20:20). Aber der Gast aus der Trebelstadt blieb cool. Die Mannschaft wirkte vor allem im Angriff sehr abgezockt und hatte immer wieder eine Antwort parat. „Sicherlich lief auch im Angriff nicht immer alles optimal. Aber wir haben uns deutlich weniger Fehler und Fehlwürfe als noch im Hinspiel erlaubt. Das war das große Plus an diesem Tag“, analysierte Kibscholl.

Grimmen baute den Vorsprung wieder auf 25:22 (47.) und 29:25 (53.) durch den starken Bastian Köhler aus, der an diesen Tag für die spektakulären Treffer zuständig war. Noch waren aber zehn Minuten zu spielen und der Gastgeber ging volles Risiko: Erst eine doppelte Manndeckung gegen Spielmacher Kevin Mainitz und Alexander Kopilow und kurz darauf fast eine komplette über das ganze Feld. In dieser Phase schnappte sich Bützow einige Bälle und traf zum 27:29-Anschluss.

Doch Matti Pervölz verwandelte seinen siebten Strafwurf, ehe Steve Saalbrecht und Johann Bornemann den Deckel drauf machten. „Das war die erwartet harte Nuss für uns, doch wir haben sie geknackt. Hier musst du erst einmal gewinnen“, so Kibscholl. Durch diesen wichtigen Erfolg hat sich der HSV etwas Luft zu den unteren Regionen verschafft und hat jetzt eine Woche Pause, bis dann der Stralsunder HV II in der Trebelstadt zu Gast ist.

Manuel Müller