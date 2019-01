Grimmen

Das neue Jahr ist kaum ein paar Tage alt, da muss der HSV Grimmen schon wieder in der Liga ran. Sowohl die 3. Männermannschaft als auch das Team in der MV-Liga kämpfen am Sonnabend um wichtige Ligazähler. Das erste Männerteam hat Aufsteiger TSV Bützow zu Gast, die „Dritte“ empfängt den HC Vorpommern Greifswald II. Diesmal allerdings an ungewohnter Stelle: Die Handballer müssen aufgrund des Handelshof-Vorpommern-Cups der Fußballer in die Sporthalle am Gymnasium ausweichen.

Dort kann die „Erste“ ab 18 Uhr den ersten Schritt zum neugesteckten Ziel machen. „Wir wollen in der Rückrunde zu Hause keine Niederlage mehr zu kassieren“, gibt Trainer Manuel Abe aus: „Sicherlich ein hohes, aber nicht unrealistische Ziel. Doch dafür müssen wir in jedes Spiel an unser Limit gehen und es schaffen, das wir in der Defensive wieder kompakter werden.“

Die war nämlich während der Hinrunde ziemlich löchrig. Nur zwei Abwehrreihen in der MV-Liga bekamen mehr Gegentore als der HSV (rund 28 pro Spiel). Und wenn die Abwehr stabil stand, lief es vorne nicht. So stehen gerade mal vier Siege nach elf Spielen für die Grimmener zu Buche. Allerdings war der HSV – abgesehen von der Pleite in Warnemünde – bei keiner Niederlage chancenlos. „Davon können wir uns nichts kaufen, aber wir können daraus lernen“, mahnt Abe.

Im Dezember mussten die Grimmener Trainer auf zahlreiche Spieler verletzungsbedingt verzichten. Zwischenzeitlich sah es bei einigen Akteure so aus, als würden sie Monate fehlen. zum Glück bestätigten sich die Vorahnungen nicht. „Wir sind froh, dass der schwierige Dezember jetzt vorbei ist“, atmet Abe durch.

So kann Grimmen wohl mit dem kompletten Kader in die kommenden beiden Ligaspielen gehen. Es geht jetzt zweimal in Folge gegen den Tabellenvorletzten aus Bützow. Erst in Grimmen und zwei Wochen später bereits das Rückspiel, das ursprünglich im September geplant war, aber verlegt werden musste. Zwischendurch reist das Team noch zum Pokalspiel nach Warnemünde. „Wenn wir nach oben schauen wollen, müssen wir punkten! Umso erfreuter sind wir, dass fast alle wieder an Bord sind, dazu André Machel wieder zurück ist. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nach der langen Pause wieder schnell in Tritt kommen. Denn wir müssen gegen Bützow voll auf Tempo gehen, ansonsten wird es ein sehr intensives und hartes Spiel. Bützow lebt von ihrer kompromisslosen Abwehr“, sagt „Co“ Lars Kibscholl.

Als Aufsteiger lagen die Bützower lange an letzter Stelle, bis sie im letzten Spiel vor der Weihnachtspause mit einem wichtigen Sieg gegen Schwaan einen Platz nach oben schieben konnten. Ein Manko bei den Gästen ist die Offensivschwäche. Der TSV trifft im Schnitt nur 23 Mal pro Spiel. Bester Werfer ist Maximilian Veit mit 43 Toren.

Bevor jedoch die beiden MV-Ligisten aufeinandertreffen, ist die Bezirksliga-Reserve des HSV gefordert. Um 15.45 Uhr trifft der HSV III im Derby auf den HC Vorpommern Greifswald II. Diese Partie sollte bereits Anfang Dezember stattfinden, ist aber dem Wetter und den dazugehörigen Krankheiten zum Opfer gefallen. Nun ein neuer Versuch. Die Dritte konnte sich kurz vor Weihnachten noch selbst beschenken und im siebenten Anlauf den ersten Erfolg in der Saison feiern. Gegen Stralsund III gelang ein ungefährdeter Sieg. Und daran soll nun angeknüpft werden, auch wenn der HSV gegen den Tabellenzweiten nur Außenseiter ist.

Manuel Müller und Horst Schreiber