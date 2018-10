Grimmen

Der Tierpark der Stadt Grimmen (Vorpommern-Rügen) veranstaltet am 30. Oktober wieder ein Halloweenfest. Die Tierparkmitarbeiter haben ein Programm für die ganze Familie organisiert und freuen sich auf zahlreiche Besucher. Neben schaurig-schönen Halloween-Spielen, Animation und Kinderschminken können sich Groß und Klein auf ein Herbstfeuer freuen. Über dem Feuer können Groß und Klein Stockbrot rösten. Mit Einbruch der Dunkelheit gibt es eine „Grusel-Führung“ durch den Tierpark. Wer es besonders gruselig mag, kann sich zum Halloweenfest auch verkleiden oder einen ausgehöhlten, beleuchteten Kürbis mitbringen.

Kürbisse für Schnitzvergnügen benötigt

Für das Kürbisschnitzen bitten die Organisatoren noch um Kürbis-Spenden aus der Bevölkerung. Nur so könne dieses Highlight, wie schon im vergangenen Jahr, kostenfrei angeboten werden, heißt es. Für Musik, Entertainment und Essen sorgen die Vorpommerschen Piraten.

Im vergangenen Jahr kamen 691 Besucher, davon 296 Kinder, zur schaurig-schönen Party. So viel war zu Halloween bislang noch nie im Grimmener Tierpark los.

Als „Halloween“ bezeichnet man den Tag vor Allerheiligen, vom 31. Oktober auf den 1. November. Es war eines der wichtigsten keltischen Feste, auf dem heilige Märtyrer gefeiert wurden. Dieses Brauchtum war ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Die irischen Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie aus. In unseren Breiten sind die Halloweenbräuche meist mit Verkleidung und Schabernack verbunden.

1000 Euro für neues Schweinegehege

Im Grimmener Tierpark können zurzeit etwa 240 Tiere, von A wie Ara bis Z wie Ziegensittich, bestaunt werden. 40 Tierarten gibt es im Tierpark. „Auf jeden Fall sollte sich die Besucher die putzigen Erdmännchen, die Kapuzineräffchen oder den Alpaka-Nachwuchs anschauen“, empfiehlt Tierpark-Leiterin Christin Trapp. Sie wie auch der Tierparkförderverein freuen sich über eine großzügige Spende der Autocenter Grimmen GmbH. Das Grimmener Unternehmen hat dem Heimattierpark einen Scheck über 1000 Euro zukommen lassen. Das Autocenter gehört seit Jahren zu den treuesten Sponsoren und Unterstützern des Tierparkes. Mit dem Geld soll ein neues Schweinegehege inklusive Schweinestall errichtet werden, wie die Tierpark-Leiterin informierte. Zudem entstehe auf dem 2,4 Hektar großen Areal ein Streichelgehege für Ferkel. Das Gehege sei landesweit einmalig.

Halloweenfest: Dienstag, 30. Oktober, 17 bis 20 Uhr. Eintritt für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 5 Euro. Inhaber einer Jahreskarte oder Ehrenamtskarte haben freien Eintritt.

Detlef Lübcke