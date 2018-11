Grimmen

Gegen einen 30-jährigen Mann aus Grimmen ermittelt derzeit die Polizei unter anderem wegen des Besitzes von Drogen. In seiner Gartenlaube wurden sieben Hanfpflanzen gefunden.

Wie die Polizei informiert, sind die Beamten einem Hinweis nachgegangen. Am Montag gegen 14.30 Uhr wurden sie informiert, dass in der Grimmener Gartenanlage „Am Wiesengrund“ (hinter dem Garagenkomplex in der Nuschke-Straße) in der Laube vermutlich Hanfpflanzen stehen. Tatsächlich stellten die Polizisten in der Laube sieben Pflanzen fest.

Der Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund kamen zum Einsatz. Sie stellten die Pflanzen sicher.

Der Grimmener ist kein unbeschriebenes Blatt. Unter anderem ist er bereits wegen mehrerer Drogendelikte polizeibekannt.

Anja Krüger