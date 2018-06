Grimmen

Von sportlich bis kulturell kommt das Wochenende veranstaltungstechnisch in der Region Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) daher. Wer nicht zu Hause sitzen möchte, kann wählen zwischen sportlicher Betätigung und Livemusik.

Fußballtag im Grimmener Sportforum

Am Sonnabend ab 11 Uhr wollen der Landesfußballverband und die AOK Nordost in Kooperation mit dem Grimmener SV, den Peene-Werkstätten und dem Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport ein wichtiges Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. Dafür wird ein AOK-Fußballtag im Grimmener Sportforum veranstaltet – mit einem abwechslungsreichen Programm. So haben alle Teilnehmer und Besucher unter anderem die Möglichkeit, die Disziplinen zum Erwerb des DFB-Technikabzeichens zu absolvieren. Sie können auch den Mannschaftsbus des F.C. Hansa Rostock besichtigen, der ins Stadion rollen wird. Neben einem Turnier für Menschen mit Behinderung und einem Bambini-Cup, bildet das „Maik Ebert-Benefizspiel“ den sportlichen Höhepunkt. Der Fußballer der Peene-Werkstätten war im vergangenen Jahr bei der deutschen Meisterschaft für behinderte Menschen in Duisburg verstorben.

Elmenhorster Herzbuben singen am Wasserturm

Die „Elmenhorster Herzbuben“ treten am Sonnabend um 15 Uhr am Wasserturm in Grimmen auf. Das Programm umfasst Shantys und Seemannslieder zum Mitsingen und Schunkeln. Frisch gebackenen Kuchen und Kaffee bieten die Mitarbeiter der „Klönstuv“ der Volkssolidarität an.

Laufen für Flutlicht in Abtshagen

Tanz unter freiem Himmel, zur Stärkung etwas Leckeres vom Grill. Dazu lädt der SV Abtshagen am Sonnabendabend ein. Doch vorher muss etwas getan werden. Runden laufen auf dem Sportplatz ist angesagt beim 3. Abtshäger Sponsorenlauf. So viele wie möglich innerhalb von 30 Minuten. Los geht es um 18 Uhr. Mit diesem sportlichen Event möchte sich der Verein eine Flutlichtanlage finanzieren und hofft deshalb auf eine rege Teilnahme von jungen und auch älteren Zweierteams sowie viele Zuschauer. Für jede gelaufene Runde bekommt der Verein einen Erlös.

Familien- und Kinderfest in Rakow

Reiterspiele und Ponnyreiten, Kutschfahrten, eine Go-kart und Bobbycar-Rennbahn, Kinderschminken, eine Hüpfburg und traditionelle Spiele - am Vereinshaus „Torfstecher“ in Rakow bietet der Verein „Dau wat“ am Sonnabend ab 14.30 Uhr ein buntes Mitmachprogramm für Kinder und deren Familien. Am Lagerfeuer können Marshmallows und Stockbrot gegrillt werden. Für Stärkung sorgen zudem Kuchen und Getränke, auch Eis wird es geben.

Musik aus vier Jahrhunderten erklingt in Kirch Baggendorf

Am Sonnabend um 17 Uhr bringt der Kirch Baggendorfer Posaunenchor in der Kirche des Ortes Musik aus vier Jahrhunderten zu Gehör. Lieder zum Mitsingen gehören genauso zum Programm wie Orgelmusik. Nach dem Hörgenuss gibt es auf dem Pfarrhof für die Besucher Gegrilltes, Salate und Getränke.

Anja Krüger