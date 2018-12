Grimmen

Einmal im Monat heißt es für Heike Feneberg (49) „Gut Blatt in Poggendorf“ dann gibt es nämlich seit vielen Jahren, einmal im Monat, einen Skat- und Romme-Abend. In Ludwigsfelde geboren verbrachte Heike Feneberg ihre Schulzeit in Kandelin, erlernte in Wittenhagen den Beruf der Landwirtin. Die Mutter von zwei Kindern hat eine Leidenschaft und dies ist das Karten spielen. „Ich bin die Leiterin unserer Truppe von gegenwärtig 10 Romme-Spielern. Aber wir suchen noch Leute. Wer sich dafür begeistern kann, ist natürlich herzlich willkommen. Wir spielen in der ehemaligen Begegnungsstätte des Ortes", erzählt die junge Frau, die in Poggendorf lebt. Natürlich gibt es an den Abenden auch immer einen kleinen Preis und vor einigen Tagen fand das traditionelle Weihnachts-Romme statt. Gegenwärtig ist in den Räumen auch die Kindertagesstätte „Mäusenestchen" aus Düvier untergebracht. Die eigentliche Einrichtung wird derzeit nämlich umgebaut.

Walter Scholz