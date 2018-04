Heiße Asche löst Brand aus

Tribsees/Grimmen. Ein Schuppen in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) brannte am Mittwoch in voller Ausdehnung. Wie die Polizei informiert, musste eine Person kurzzeitig medizinisch behandelt werden.

Gegen 14 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Knochenhauerstraße der Schuppen brennt. Nach ersten Erkenntnissen wurde wohl heiße Asche in einer Mülltonne entsorgt, was den Brand auslöste. Die 12 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Tribsees und Hugoldsdorf konnten ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Alarmiert wurde auch die Freiwillige Wehr aus Lindholz, diese konnte aber den Einsatz noch während der Anfahrt abbrechen. Um 17.10 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehrkameraden beendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Zur Aufklärung waren auch Beamte des Kriminaldauerdienstes und ein Brandursachenermittler vor Ort.

OZ