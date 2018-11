Hohenwieden

“Neben vielen hochkarätigen Künstlern aus ganz Deutschland, versuchen wir immer auch wieder regionale Künstler für unsere Konzert(chen)reihe zu gewinnen“, eröffnete Hans-Peter Fromm den musikalischen Leckerbissen am Freitagabend. Und dem Leiter der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden war es für die monatlich stattfindende Konzertreihe am Freitagabend gelungen mit Thomas Reich einen passionierten Schlagzeuger aus der Region zu gewinnen. Und wenn Thomas Reich vor Ort ist, war den Besuchern im gut gefüllten Theatersaal sofort klar: Uns erwartet ein Abend mit feinstem Jazz.

Doch Drummer Thomas Reich war nicht alleine in die SOS-Dorfgemeinschaft gekommen. Gemeinsam mit Jürgen Dello (Jazzgitarre), Marc Roman (Kontrabass) und Christian Pittius (Klavier) gestalteten das Quartett einen zweistündigen Abend, in dem auch nicht so bekannte Jazzrhythmen wie Calipso oder Buggaluo zu hören waren. Ein besonderes Highlight für die Musikliebhaber war sicher den in Woodstock aufgewachsene Marc Roman einmal live zu erleben. Er studierte in New York Kontrabass und ist seit einiger Zeit vor allem im Berliner Raum unterwegs. Sein amerikanischer Stil, ausgehend vom Blues, ergänzte sich mit den Schlagzeugrhythmen von Thomas Reich zu einer nicht alltäglichen deutschen Groove-Orientierung. Weitere wesentliche Akzente setzen dabei die Solisten Jürgen Dello aus Berlin und Christian Pittius, der einst als Wunderkind der DDR am Klavier bekannt war.

Raik Mielke