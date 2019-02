Miltzow

Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU) wird bei der Kommunalwahl im Mai wieder für das Bürgermeisteramt in der Großgemeinde kandidieren. „Auch, wenn ich mittlerweile ein Alter erreicht habe, mit dem ich ans Aufhören denken könnte“, sagt er. Helmut Krüger wird zur Wahl 64 Jahre alt sein. Gerade in solch einer Großgemeinde verlangten die Aufgaben von einem ehrenamtlichen Bürgermeister so viel Zeit und Energie ab, dass es Momente gebe, an denen man an seine Grenzen stoße“, sagt er. In der jetzigen Phase wolle er aber nicht alles loslassen und Angefangenes fortsetzen, begründet Krüger seine Entscheidung.

„Denn die nächsten Jahre werden spannend, es werden Jahre des Bauens in Sundhagen sein“, erklärt der Bürgermeister. Man werde auf Sundhagen schauen, den in dieser Größenordnung mit etwa 5300 Einwohnern in 34 Dörfern habe die Gemeinde am Strelasund Einmaligkeitscharakter im Land. Gleichzeitig hält Krüger jedoch das Ehrenamt für einen Bürgermeister in einer solchen Gemeinde nicht für optimal.

„Ich würde mich freuen, wenn jüngere Einwohner auf den einzelnen, auch offenen Listen, für die neue Gemeindevertretung kandidieren“, sagt er weiter. Damit könnten sie nicht nur kritisieren, sondern Dinge in ihrer Kommune selbst in die Hand nehmen, sagt er. Krüger: „Und Extrementwicklungen entgegenwirken.“ Krüger wünscht sich gute Mischung aus Erfahrung und neuen Gedanken.

Almut Jaekel