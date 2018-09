Grimmen

Das Jugendblasorchester Grimmen hat für die Trebelstadt in Norderstedt bei Hamburg eine beeindruckende musikalische Visitenkarte abgegeben. In Norderstedt wurde am zurückliegenden Wochenende das 39. Landesmusikfest Schleswig-Holstein veranstaltet. Die Mitglieder des Grimmener Ensembles nutzten diese Gelegenheit, um sich einem Wertungsspiel zu stellen. Das Jugendblasorchester meisterte diesen Wettbewerb mit Bravour . Es wurde zum Besten in seiner Leistungsklasse gekürt.

Die Grimmener Musiker traten unter der Leitung von Volkmar Doß beim Musikfest in der Kategorie C1, Konzertwertung für Jugendblasorchester, an. Auf dieses Wertungsspiel hatten sie sich ein Jahr lang vorbereitet und das Wochenende zuvor extra noch einmal bei intensivem Proben an den Feinheiten gefeilt. Diese Mühe wurde belohnt. Alle teilnehmenden Ensembles mussten ein Pflichtstück und ein Wahlstück bei dem Wertungsspiel in Norderstedt vortragen. Das Jugendblasorchester hatte sich eine Variation vom Philip Sparke über eine Melodie des Komponisten Adrean Valerius als Pflichttitel ausgesucht. Die Intonation begeisterte die internationale Jury und das Publikum ebenso wie die Darbietung der Greek Folk Song Suite von Franco Cesarini in drei Sätzen, die als Wahlstück von den jungen Musikern der Trebelstadt zu Gehör gebracht wurde. Die „Stunde der Wahrheit“ schlug bei der Abschlussveranstaltung, das Ergebnis wurde verkündet. Das Jugendblasorchester erreichte in seiner Leistungsklasse als einziges Orchester das Prädikat „mit hervorragendem Erfolg“ am Wertungsspiel teilgenommen.

Zu diesem Erfolg hat auch das Mitwirken von Musikern beigetragen, die eigentlich im Sommer - meist nach mehr als zehnjähriger aktiver Mitgliedschaft - den Verein verlassen haben. Sie wollten sich dieses Wertungsspiel jedoch nicht entgehen lassen, reisten mit nach Norderstedt und griffen dort mit zu den Instrumenten. Mit Tränen in den Augen, Dankbarkeit für die vielen Erlebnisse in der Zeit ihrer Orchestermitgliedschaft und glücklich über das erzielte Ergebnis verabschiedeten sich Vivien Schmidt, Rieke Meier, Dennis Pohl, David Jericho und Schajan Akrim. Für den Verein heißt es jetzt wieder, weiter fleißig zu üben und die eingetretenen Lücken zu schließen, denn 2019 steht ein neuer Höhepunkt an, das Bundesmusikfest im Mai in Osnabrück.

OZ