Greifswald

Der Palliativverein Sonnenweg Vorpommern lädt am 8. November zum zweiten Aktionstag Palliativmedizin um 15 Uhr in den Bürgerschaftssaal des Rathauses ein. Er steht unter dem Motto „Unterstützung für Angehörige von Schwerkranken und Sterbenden“. Dabei geht es untere anderem um Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, die Verantwortung des Hausarztes und Hilfsmittel. An einem Beispiel werden die Herausforderungen des Alltags erläutert.

