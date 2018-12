Reinberg

Am Mittwochnachmittag kollidierte auf der Bundesstraße 105 bei Reinberg ein Pkw mit einem Hirsch. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der 64-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Wie die Polizei informiert, befuhr der 64-jährige Fahrer eines Pkw Audi gegen 15.30 Uhr die B 105 von Greifswald in Richtung Reinberg, als ein Hirsch die Fahrbahn von links nach rechts querte. In der Folge stieß das Tier in die linke Fahrzeugseite des Audis. Dadurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden am Fahrzeug, der derzeit auf 7 000 Euro geschätzt wird. Der Audi war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Der örtlich zuständige Jagdausübungsberechtigte kümmerte sich nach dem Unfall um die Entsorgung des toten Tieres.

OZ