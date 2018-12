Grimmen

Den Kalender mit historischen Stadtansichten von Grimmen wird es auch für 2019 wieder geben. Darüber informierte jetzt Fotograf Karsten Krähmer, der wieder gemeinsam mit Wolfgang Marder an diesem Kalender arbeitete. Traditionell wird der Kalender jeweils zum Jahresende in einer kleinen limitierten Auflage von 100 Stück aufgelegt. „Hier zeigen wir seit mehreren Jahren Aufnahmen aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren der Trebelstadt“, sagte Krähmer. Zu sehen sind auf den einzelnen Kalenderblättern hauptsächlich solche Bilder, die bisher nicht so bekannt sind. Viele Grimmener würden den Kalender als kleines Geschenk zu Weihnachten oder bei Besuchen über den Jahreswechsel nutzen. Da es in diesem Jahr einige kleinere Probleme bei der Fertigstellung des Endproduktes gegeben habe, würden einige Grimmener sicherlich noch auf den Kalender warten, vermutet Karsten Krähmer. In der Fotohandlung in der Langen Straße würden deshalb noch viele Kalender zur Abholung bereit liegen.

Almut Jaekel