Keffenbrink

Es gibt nichts schöneres für Heidrun Schuld (64) als in ihrem Elternhaus in Keffenbrink zu wohnen. In Demmin geboren sind es nun schon 35 Jahre, die sie in dem schönen Dorf lebt. „Ich habe als Frisörin gearbeitet, aber viele Erkankungen brachten mein Lebenskonzept total durcheinander“, erzählt die Mutter von zwei Kindern und drei Enkeln. Gerne würde sie mal weiter weg eine Reisen machen, da es aber gesundheitlich nicht geht, bleibt es bei der näheren Umgebung wie zum Beispiel beim Besuch der vielen Märkte in Griebenow. Wenn man Heidrun Schuld nach ihrem Hobby fragt, sagt sie kurz und knapp: „Blumen,Steine und Erden“. Dies heißt im eigenen Garten Steinbeete anlegen und Blumensträuße binden. „Ich hoffe und wünsche mir, dass es noch recht lange so bleibt“, sagt die Seniorin.

