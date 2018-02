Holzwurm bohrt in der Marienkirche

Grimmen. Der Wurm ist drin in Grimmens Marienkirche (Vorpommern-Rügen). Und noch dazu ein sehr gefräßiger. Er bohrt Löcher in die teure Voigt-Orgel, die erst vor 25 Jahren installiert worden war. Und er soll auch schon längere Zeit im Gestühl des Gotteshauses nagen: der Holzwurm.

„Alle zwei Jahre kommt ein Orgelbauer nach Grimmen, um die Orgel der Marienkirche zu warten“, erzählt Sophia Blümel. Bereits 2015 habe dieser berichtet, das der Holzwurm an der Orgel aktiv ist. „Aber im vorigen Sommer war er sehr erschrocken, dass der Schädling plötzlich so massiv auftaucht“, berichtet die 36-jährige Kantorin.

Wurmlöcher finden sich in der hölzernen Empore, auf der die Orgel steht, am neogotischen Prospekt und auch in der Orgel selbst. Wegen des Holzwurmbefalls sollte man seitens der Kirchengemeinde innerhalb der nächsten zwei Jahre unbedingt aktiv werden, mahnt Orgelbauer Andreas Arnold. Für das Bekämpfen des Holzwurms und die gründliche Reinigung der verschmutzten Orgel veranschlagt der Fachmann rund 24000 Euro.

Franke Peter